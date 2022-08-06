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Православная церковь отмечает 6 августа день Бориса и Глеба – они были наследниками великого князя Владимира Святославича. Убил их единокровный брат Святополк, пытавшийся одержать победу в борьбе за власть после смерти Святослава. А церковное предание гласит, будто дьявол толкнул князя на такое преступление.
Традиции и обычаи
Не зря говорили предки в этот день: "Борис и Глеб – поспевает хлеб". К святым обращались в молитвах, чтобы те помогли с предстоящей уборкой урожая. Собирали и ягоды черемухи, из которых варили варенье, компоты.
А еще мужчины в этот день готовили березовые веники для бани – выбирали те, у которых были ниспадающие ветви.
Крестьяне старались не выезжать на поля и луга, чтобы там не случился пожар. Ходило поверье, что 6 августа принесет грозы, дожди и молнии, которые могут поджечь стог сена.
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