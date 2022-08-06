Крестьяне старались не выезжать в поля и луга

Православная церковь отмечает 6 августа день Бориса и Глеба – они были наследниками великого князя Владимира Святославича. Убил их единокровный брат Святополк, пытавшийся одержать победу в борьбе за власть после смерти Святослава. А церковное предание гласит, будто дьявол толкнул князя на такое преступление.

Традиции и обычаи

Не зря говорили предки в этот день: "Борис и Глеб – поспевает хлеб". К святым обращались в молитвах, чтобы те помогли с предстоящей уборкой урожая. Собирали и ягоды черемухи, из которых варили варенье, компоты.

А еще мужчины в этот день готовили березовые веники для бани – выбирали те, у которых были ниспадающие ветви.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Крестьяне старались не выезжать на поля и луга, чтобы там не случился пожар. Ходило поверье, что 6 августа принесет грозы, дожди и молнии, которые могут поджечь стог сена.

Приметы на 6 августа