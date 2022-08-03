Девушки просили святую о неземной красоте

Православные отмечают 4 августа Марьин день, вспоминая последовательницу Христа Марию Магдалину, ставшую свидетельницей распятия Христа с его последующим воскресением.

Традиции и обычаи

По сложившейся традиции, прекрасный пол в этот день просил святую о неземной красоте. Кроме молитв, использовалась роса, которую собирали в посуду из серебра. Считалось, что она придает румянец и здоровый вид коже.

В остальном же день считался хлопотным: нужно было снять шторы и занавески, чтобы постирать. Мыли окна, чтобы в дом вошло больше солнечного света.

Что нельзя делать в Марьин день

Нельзя работать в поле – предки боялись грозы, которая, по поверью, могла в поле и убить в этот день человека. Запрещалось расставлять в сарае мышеловки и класть туда траву от грызунов.

Приметы на 4 августа