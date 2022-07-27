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28 июля православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятеля Кирику. Также люди вспоминают Владимира Красно Солнышко, который утвердил в нашей стране православие.
На Руси считалось, что в эту дату лучше воздержаться от глобальных перемен в жизни. Наши предки верили, что начатые на Кирика дела не принесут ожидаемого эффекта.
Таким образом, переезд, увольнение, свадьбу и другие судьбоносные мероприятия лучше отложить на более подходящее время.
Также дурной приметой считается лениться в эту дату. Однако труды на огороде были под запретом. Считалось, что если потревожить землю в эту дату, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Так что, если отправитесь на дачу, посвятите день отдыху.
Также нельзя завидовать и врать, такое недобросовестное поведение приведет к серьезным последствиям в самом ближайшем будущем.
Приметы на 28 июля
Зарядивший с утра ливень обещает жаркую неделю.
Если липа уже покрылась желтыми листьями, значит осень придет с запозданием.
Если ливень сопровождает мощный ветер, вскоре распогодится и выглянет солнце.
Кузнечики громко поют свои песни – жди засушливую неделю.
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