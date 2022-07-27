Приметы на 28 июля: что нельзя делать в Кириков день

продолжениеПриметы на 29 июля: что нельзя делать в Финогеев день
Серьезные жизненные решения лучше отложить

28 июля православная церковь отдает дань памяти выдающемуся религиозному деятеля Кирику. Также люди вспоминают Владимира Красно Солнышко, который утвердил в нашей стране православие.

Что нельзя делать 28 июля

На Руси считалось, что в эту дату лучше воздержаться от глобальных перемен в жизни. Наши предки верили, что начатые на Кирика дела не принесут ожидаемого эффекта.

Таким образом, переезд, увольнение, свадьбу и другие судьбоносные мероприятия лучше отложить на более подходящее время.

Также дурной приметой считается лениться в эту дату. Однако труды на огороде были под запретом. Считалось, что если потревожить землю в эту дату, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Так что, если отправитесь на дачу, посвятите день отдыху.

Также нельзя завидовать и врать, такое недобросовестное поведение приведет к серьезным последствиям в самом ближайшем будущем.

Приметы на 28 июля

Зарядивший с утра ливень обещает жаркую неделю.

Если липа уже покрылась желтыми листьями, значит осень придет с запозданием.

Если ливень сопровождает мощный ветер, вскоре распогодится и выглянет солнце.

Кузнечики громко поют свои песни – жди засушливую неделю.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей