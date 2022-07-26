Верующие молятся об избавлении от недугов

Православные верующие отмечают 27 июля день поминовения преподобного Стефана Махрищского, которого прозвали на Руси Чудотворцем за совершение благих деяний.

Стефан Махрищский был другом и собеседником преподобного Сергия Радонежского, сам родом из Киева. Принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и про­во­дил годы в строжайшем воз­дер­жа­нии, постоянной мо­лит­ве и пол­ном по­слу­ша­нии стар­цам.

Отличался чудотворец особым отношением ко всякому живому, стремился помочь каждому, чем мог, и постоянно желал изменить мир к лучшему.

Традиции и обычаи

Так как наиболее известные чудеса святого – исцеление от паралича, эпилепсии и немоты, в этот день православные верующие молились небесам об избавлении именно от этих заболеваний в первую очередь. Однако просить Стефана могли все, кому нездоровилось.

А еще занимались благотворительностью и проводили день на природе, чтобы стать здоровее.

Что нельзя делать в день Стефана Чудотворца

Грешна лень – нужно непременно занять себя полезными и важными делами и направить все дела на благо для окружающих. Ослушавшиеся рисковали навлечь на себя неудачу.

Приметы на 27 июля