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24 июля православная церковь отмечает важный религиозный праздник, день Ольги Страдницы. Именно такое прозвище получила великая русская княгиня Ольга, которая внесла огромную лепту в крещение Руси.
Страдницей этот день называют в связи с тем, что на именины Ольги выпадал самый разгар трудов в поле. В этот день все крестьяне выходили на поля и луга и активно работали.
Дурной приметой считается обильная трапеза и пир. Употребление жирной и сладкой пищи может привести к серьезным финансовым трудностям в будущем.
Также не стоит на воскресный день планировать генеральную уборку, стирку и глажку. Считалось, что вместе с мусором из дома можно вымести удачу.
А еще на Руси 24 июля запрещалось посещать банный комплекс. Так что планы сходить в сауну лучше перенести. Считалось, что пренебрежение этой традицией может привести к серьезному заболеванию.
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