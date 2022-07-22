Крестьяне наблюдали за стоячей водой, чтобы определить погоду на ближайшую неделю

Православная церковь отмечает 23 июля день Антония Печерского, который, по преданию, из-за желания увидеть земное место жизни Христа отправился на Афон и в 1028 году вернулся в Киев.

Антоний питался лишь водой с хлебом и постоянно трудился. А затем под его начинанием начала зарождаться Киево-Печерская лавра. По легенде, святой исцелял больных тем, что сам давал им зелень, которой предпочитал питаться. Последние годы жизни провел в уединении.

Традиции и обычаи

23 июля люди отправлялись на водоемы со стоячей водой и смотрели за ряской – травой, которая растет на поверхности воды. По ней старались предсказать погоду на ближайшие дни. А рыбаки в этот день обязательно отправлялись на ловлю – каждый надеялся на дождь, так как в осадки клев должен был быть просто отменным.

Определяли погоду и по грому: гулкий гром означал, что пора готовиться к ливню. При тихом же причин для беспокойства не было.

Что нельзя делать в день Антония

По приметам, нельзя было носить неопрятную одежду, чтобы не навлечь на себя болезнь. Нельзя разговаривать на повышенных тонах, чтобы не спровоцировать ссору.

Приметы на 23 июля