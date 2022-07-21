22 Приметы на 22 июля 2022: что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

продолжениеПриметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония
Крестьяне отправлялись в лес за черникой

Православная церковь отмечает 22 июля день памяти священномучеников Панкратия и Кирилла. По преданию, Панкратий жил во времена Христа и был отшельником, которого однажды из пещер забрал апостол Петр. Вместе они строили храмы, устраивали богослужения и трудились над христианским просвещением людей.

А Кирилл жил в III веке во времена императора Диоклектиана, став жертвой гонений на христиа. От него требовали отречения от Христа, из-за отказа мученика бросили в темницу и впоследствии велели сжечь. Однако пламя не причинило Кириллу вреда.

Традиции и обычаи

Первый раз за лето в этот день было принято пробовать огурцы, которые к тому моменту уже поспевали на огороде. 

Принято в этот день было отправляться в лес за черникой, готовить пироги из ягод, а также варить компот. После сбора начинали заниматься заготовками на зиму.

Что нельзя делать в день Панкратия и Кирилла

Нельзя ссориться и вступать в конфликты, перечить родным – и в особенности старшим родственникам. Напротив, к словам старожилов необходимо прислушиваться и внимать тому, что они говорят.

Приметы на 21 июля

  • Луна темнеет – до конца месяца будет сыро;
  • Много черники в лесах – зима выдастся холодной;
  • Черника до сих пор не созрела – к холодной осени.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей