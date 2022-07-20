Крестьяне отправлялись на полевые работы

Православные верующие отмечают 21 июля Прокопьев день – он считался открытием жатвенной страды, когда нужно было сделать первый "зажин" ржи. Крестьяне отправлялись на работу и брали с собой хлеб, соль и яйца, с которыми и садились за трапезу.

Традиции и обычаи

Как правило, день был жаркий, и трапезничали крестьяне на жнивной полосе. Собирали перед этим сено и складывали так называемые "зароды". А жницы скручивали колосья и затыкали их себе за пояс – чтобы не болела спина и не одолевала в поясничном отделе ломота.

Сено старались скормить домашней скотине – ходило поверье, что в противном случае животные не станут есть корм, который заготовлен на зиму.

Что нельзя делать в Прокопьев день

Нельзя купаться в открытых водоемах и стирать – водяной сегодня не в настроении, он легко может навредить или попытаться утащить на дно. Не рекомендуется отправляться в путешествия, так как дорога будет неудачной. Если не можете отменить свою поездку – просите помощи у ангела-хранителя.

Приметы на 21 июля