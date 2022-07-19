Для трудящихся людей дата имеет особое значение

20 июля православная церковь отмечает важный праздник – в этот день отдают дань памяти святой Евфросинии, которую также называют Авдотья. На Руси в этот день люди активно заготавливали сено и выполняли другие важные задачи – если не поспеть к Авдотье, то все труды могут пойти насмарку. Современному человеку также не стоит откладывать важные решения на потом, иначе карьера может развалиться.



Что нельзя делать 20 июля

В эту дату категорически запрещается лениться. В противном случае человека ждут серьезные финансовые проблемы.

Также нужно держать в узде негативные эмоции. Безмолвные проклятия, которые будут отправлены чужим людям, вернутся к источнику с двойной силой.

Наши предки верили, что в эту дату необходимо воздержаться от стирки. Считалось, что вместе с очищением можно вымыть из дома удачу.

Огородникам необходимо отказаться от сбора урожая огурцов. На Руси верили, что в эту дату плоды являются объектом внимания нечистой силы, которая может отравить их.

Приметы на 20 июля

Если на Авдотью зарядил дождь, пасмурная погода сохранится на целую неделю.

Помутневший небосвод также предвещает ненастье.

Утренние ливни – тревожный сигнал, который предвещает скудный урожай.