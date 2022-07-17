Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Месяцев праздник

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Обязательно готовили к столу сладкую выпечку

После традиционных солнечных праздников Ивана Купалы и Петрова дня следует день ночного светила или, как его прозвали в народе, Месяцев день. Считается, что Луна 18 июля обретает чудотворную силу. Православные в этот день чтут память монаха Афанасия Афонского, который всю жизнь посвятил строительству Великой Лавры.

Что можно делать 19 июля

  • Считалось, что в этот день нужно долго смотреть на Луну, чтобы излечиться от недугов. 
  • Вечер обязательно проводили в кругу семьи. Необязательно с пышным застольем, можно было просто устроить чаепитие и поговорить по душам. 
  • Было принято готовить выпечку в форме полумесяца – это могли быть пряники, печенье или булки. Обязательно к ним добавляли мед и цукаты. 

Что нельзя делать 19 июля

  • После обеда в этот день запрещалось работать – все дела нужно было завершить до полудня. 
  • Люди старались не делиться ни с кем своими планами на будущее, поскольку тогда они могли не исполниться. 
  • Нельзя было печь и съедать пресную выпечку. 
  • Считалось, что злиться и грустить в этот праздник недопустимо.
  • Ремонт в доме был запрещен в этот день.

Приметы на 19 июля

  • Облака пожелтели – будет дождь.
  • Если на небе светит яркий полумесяц, то погода осенью будет теплой и сухой.
  • Много звезд ночью сулят солнечный день.
  • Если рядом с водоемом приземлились вороны, то поклева не будет

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