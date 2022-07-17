Обязательно готовили к столу сладкую выпечку

После традиционных солнечных праздников Ивана Купалы и Петрова дня следует день ночного светила или, как его прозвали в народе, Месяцев день. Считается, что Луна 18 июля обретает чудотворную силу. Православные в этот день чтут память монаха Афанасия Афонского, который всю жизнь посвятил строительству Великой Лавры.

Что можно делать 19 июля

Считалось, что в этот день нужно долго смотреть на Луну, чтобы излечиться от недугов.

Вечер обязательно проводили в кругу семьи. Необязательно с пышным застольем, можно было просто устроить чаепитие и поговорить по душам.

Было принято готовить выпечку в форме полумесяца – это могли быть пряники, печенье или булки. Обязательно к ним добавляли мед и цукаты.

Что нельзя делать 19 июля

После обеда в этот день запрещалось работать – все дела нужно было завершить до полудня.

Люди старались не делиться ни с кем своими планами на будущее, поскольку тогда они могли не исполниться.

Нельзя было печь и съедать пресную выпечку.

Считалось, что злиться и грустить в этот праздник недопустимо.

Ремонт в доме был запрещен в этот день.

Приметы на 19 июля