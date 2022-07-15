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В старину 16 июля называли Стожарами и считали неблагоприятной датой. Всем суеверным нужно быть особенно внимательными и осторожными. В то же время православные почитают день как праздник и возносят молитвы святым мученикам Мокию и Марку.
Так как, согласно поверьям, день таит неприятности, не стоит назначать на эту дату важные встречи, а также принимать серьезные решения.
Особенно внимательным нужно быть в вопросе финансов. В Маков день нельзя отказываться от принятых ранее решений по поводу инвестиций и крупных трат. В противном случае в ближайшее время могут начаться серьезные денежные трудности.
Также не стоит в эту дату обзаводиться оберегами и талисманами, они могут сработать обратным образом и навлечь на своего владельца беду.
А еще наши предки верили, что в эту дату не стоит проводить романтические встречи, такие отношения обречены на скорый крах.
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