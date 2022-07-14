Благоприятный период начнется во второй половине месяца

Самый жаркий летний месяц, июль, обещает серьезные перемены многим знакам зодиака. У кого-то наступят позитивные изменения в жизни, а некоторые столкнутся с серьезным испытанием. Что касается трудовой деятельности, к значительным карьерным сдвигам следует готовиться представителям двух зодиакальных домов.



Скорпион

Представители этого знака зодиака должны с особым вниманием относиться ко всем предложениям, которые будут поступать им в трудовой сфере. Если на первый взгляд идея покажется провальной, не спишите от нее отказываться. Звезды благоволят Скорпионам, поэтому даже самые авантюрные начинания приведут к обогащению, продвижению по карьерной лестнице и откроют новые перспективы.

Рыбы

А вот Рыбам, напротив, нельзя распыляться на различные дела. Все силы необходимо бросить на главный проект, успешная реализация которого обязательно приведет к серьезным переменам на работе. Руководство наконец-то обратит внимание на ваши успехи и оценит их по достоинству.

Представители этого зодиакального дома могут рассчитывать на существенные премиальные выплаты и продвижение по карьерной лестнице. Если этого не случится, значит ваши труды оценят в другой компании, уже в ближайшее время может поступить предложение от более щедрого и внимательного работодателя.