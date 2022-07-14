Головокружительная карьера: двум знакам зодиака повезет на работе в июле

Благоприятный период начнется во второй половине месяца

Самый жаркий летний месяц, июль, обещает серьезные перемены многим знакам зодиака. У кого-то наступят позитивные изменения в жизни, а некоторые столкнутся с серьезным испытанием. Что касается трудовой деятельности, к значительным карьерным сдвигам следует готовиться представителям двух зодиакальных домов.

Скорпион

Представители этого знака зодиака должны с особым вниманием относиться ко всем предложениям, которые будут поступать им в трудовой сфере. Если на первый взгляд идея покажется провальной, не спишите от нее отказываться. Звезды благоволят Скорпионам, поэтому даже самые авантюрные начинания приведут к обогащению, продвижению по карьерной лестнице и откроют новые перспективы.

Рыбы

А вот Рыбам, напротив, нельзя распыляться на различные дела. Все силы необходимо бросить на главный проект, успешная реализация которого обязательно приведет к серьезным переменам на работе. Руководство наконец-то обратит внимание на ваши успехи и оценит их по достоинству.

Представители этого зодиакального дома могут рассчитывать на существенные премиальные выплаты и продвижение по карьерной лестнице. Если этого не случится, значит ваши труды оценят в другой компании, уже в ближайшее время может поступить предложение от более щедрого и внимательного работодателя.

Источник: Рrokazan ✓ Надежный источник

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей