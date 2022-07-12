Начинать новые дела в это время не стоит

Лунные циклы оказывают серьезное влияние на различные процессы на Земле, включая жизнь людей. Астрологи предупреждают, что 13 июля произойдет второе летнее суперлуние, которое из-за особенностей положения звезд может повлечь за собой опасность.

Луна будет находиться в положении Козерога – из-за этого создастся серьезное напряжение, поскольку Луна и Козерог друг с другом не ладят. Все может стать более мрачным и жестоким, а люди – расчетливыми и мстительными.

Как правило, в такие периоды представители всех знаков зодиака становятся более закрытыми, всем станет сложнее понимать друг друга. Люди будут с негативом реагировать на все новое, а замечания воспринимать крайне резко.

В этот день будет запрещено рисковать, тратить много денег, ложиться под медицинский нож, начинать новые дела.

При этом астролог Анна Лебеденко уверяет, что у события есть и положительные стороны. Период будет благоприятен для того, чтобы создать крепкие отношения на долгие годы или найти любовь всей жизни, передает "Радио 1". Также можно попытаться выстроить деловое сотрудничество на выгоднях для вас условиях.

Суперлуние станет подходящим моментом, чтобы выбросить старые вещи или провести уборку в доме.