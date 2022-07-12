В эту дату православные отмечают важный праздник

13 июля верующие проводят важный народно-христианский праздник, получивший название Двенадцать апостолов. Также на Руси эту дату называли Макушкой лета и Полупетром. Праздничное мероприятие поистине является древним, впервые его начали отмечать еще в IV веке. Сейчас памятную дату чаще всего связывают со знаменитым чудотворцем из Сибири Софронием.



Что нельзя делать 13 июля

Внимательнее всего к этому дню следует отнестись тем, кто проведет среду за пределами жилища. Очевидно, что большинство людей отправятся на работу – всем им стоит быть осторожными. Считалось, что в эту дату нечистая сила получает особую мощь. Именно поэтому перед выходом за порог стоит прочитать молитву и попросить о заступничестве.

В день Двенадцати апостолов повышается риск подхватить опасное заболевание. Впрочем, искренняя молитва и обращение к святым помогут обезопасить человека и его родственников от неприятностей. Также перед выходом стоит надеть крестик или оберег.

А еще наши предки верили, что назначать свидание на эту дату – дурная примета. Скорее всего, отношения вскоре развалятся.

Также день считается неблагоприятным для работы на огороде. Копание земли и пересаживание растений могут привести к скудному урожаю.

Приметы на 13 июля

Громко и протяжно поет кукушка – летний период будет жарким и длительным.

Если кукушка пропоет в эту дату, а потом замолкнет – жди раннего прихода зимы.

Появившиеся в небесах золотистые облака говорят о том, что в ближайшее время погода испортится.