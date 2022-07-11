Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петра и Павлы
Праздник считался одним из самых важных в году
В этот день православные чтут память апостолов Петра и Павла. В народе праздник получил названия Петров день, Петры и Павлы или Петровские гуляния. Считалось, что это один из самых важных дней в году. Нужно было устраивать громкие праздненства, а вечером отправляться в поле, чтобы ждать рассвета.
Что нужно делать 12 июля
- К празднику нужно было подготовиться заранее: приготовить угощения, заготовить напитки из хмеля.
- Обязательно купались в водоемах, поскольку верили, что это очищает от греха.
- Вечером нужно было зажечь костер и кинуть в него старое колесо, чтобы отогнать нечисть.
- День нужно было провести в нарядной одежде и украшенном доме.
Что нельзя делать 12 июля
- Быть одному в доме в этот день нельзя – нужно было обязательно провести его весело и в компании.
- Ходить в лес при этом запрещалось.
- Рыбакам категорически запрещалось сидеть без дела – нужно было идти на работу.
- В доме убирать было не принято, чтобы не вымести всю удачу.
- Запрещалось есть фрукты и овощи, которые поспели в этом году.
Приметы на 12 июля
- Если день оказался солнечным, то и весь год окажется хорошим.
- Дождь 12 июля сулит непогоду в последующие 40 дней.
- Утром выпала роса – жди солнечного дня.
- На небе появились облака желтого цвета – будет дождь.