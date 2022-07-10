Три знака зодиака предупредили о серьезных проблемах с 11 по 17 июля

Положение звезд будет играть против финансового благополучия

Астрологи уверяют, что на следующей неделе с 11 по 17 некоторые знаки зодиака могут столкнуться с большими потерями и другими проблемами – им нужно быть особенно осторожными, чтобы избежать серьезных негативных последствий. На это будет влиять положение Сатурна в противопоставление Венере.

Неудачи могут начаться у Раков. Нужно быть особенно осторожными в высказываниях, поскольку необдуманные слова могут обернуться против вас. Неделя обещает быть драматической, поскольку может принести проблемы на работе и в личной жизни судьбоносного характера. Внезапные перемены будут каждый день, поэтому лучше не планировать ничего важного.

Тельцов ждет распутье в отношениях со второй половиной – все будет зависеть исключительно от вашего выбора. Один приведет к гармонии в будущем, а другой к неудаче, разочарованию, одиночеству и потрясениям. Крайне важно будет понять собственные потребности и преодолеть различные препятствия на пути.

Экономические проблемы в июле поджидают представителей знака Девы. На следующей неделе могут возникнуть непредвиденные расходы, которые серьезно ударят по кошельку – такие трудности могут возникнуть несколько раз, поэтому крайне важно грамотно распорядиться своими финансами. Если этого не сделать, то неблагоприятный денежный период может растянуться надолго. 

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