Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день
Колодцы обязательно должны были держать в чистоте
Православные в этот день чтут память мучеников Галактиона, Иулиании и Евсевия, а православные отмечают праздник, названный Евсеев или Ульянов день. Считается, что 5 июля подходит для повторного посева различных растений и других огородных дел.
Что можно делать 5 июля
- Обязательно наводили порядок в доме, чтобы избавить его от нечистой силы.
- Нужно было выйти на улицу для прогулки – это помогало человеку повстречаться с удачей.
- Было принято в этот день изготавливать веники для бани, которые избавят от хронических недугов или привлекут любовь.
- Обязательно чистили колодцы, чтобы вода в них стала целебной.
Что нельзя делать 5 июля
- Считалось, что начинать какое-то важное дело до обеда не стоит – успешным оно не окажется. После обеда, напротив, пройдут хорошо.
- Запрещалось в этот день рисковать.
- Нельзя было портить или загрязнять воду в колодце.
- Ходить в баню в этот день не следовало – считали, что там парится Банник, и тревожить его не стоит.
- Ругаться с родными или близкими людьми было недопустимо.
ПРиметы на 5 июля
- Игривый месяц вечером – к хорошему урожаю.
- В этот день пошел дождь – уродится хлеб и лен.
- Появился рой комаров, значит, погода будет солнечной.
- Вечерняя роса к ясному дню.