Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день

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Праздник был важен для влюбленных пар

4 июля православные чтут память мученика Иулиана Тарсянина, а в народе день назвали Ульяновым. Считается, что в это время нужно проводить сбор липового цвета. По ней судили о будущем.

Что можно делать 4 июля

  • Обязательно собирали липовые цветки, поскольку считалось, что в этот день они наделяются особой лечебной силой. Отвар их них будет очень полезен. 
  • Нужно было ухаживать за огородом, чтобы получить хороший урожай.

Что нельзя делать 4 июля

  • Запрещалось делать заговоры и обряды, чтобы получить любовь другого человека. 
  • Ругаться было недопустимо. Считались, что любая ссора в этот день приведет к тому, что люди так и не помирятся. 
  • Влюбленным нельзя было разлучаться в этот день. Все поездки, командировки были под запретом. 
  • Нельзя было опаздывать куда-то, иначе весь день незаладится. 
  • Если в этот день было свидание, то никому нельзя рассказывать о том, как оно прошло. Иначе встреча будет последней.

Приметы на 4 июля

  • Если растущая возле дома липа засохла, то в семье произойдут плохие события.
  • Затяжной гром сулит долгий ненастный период.
  • После дождя сразу вышло солнце, то вечером снова пойдет дождь.

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