Праздник был важен для влюбленных пар

4 июля православные чтут память мученика Иулиана Тарсянина, а в народе день назвали Ульяновым. Считается, что в это время нужно проводить сбор липового цвета. По ней судили о будущем.

Что можно делать 4 июля

Обязательно собирали липовые цветки, поскольку считалось, что в этот день они наделяются особой лечебной силой. Отвар их них будет очень полезен.

Нужно было ухаживать за огородом, чтобы получить хороший урожай.

Что нельзя делать 4 июля

Запрещалось делать заговоры и обряды, чтобы получить любовь другого человека.

Ругаться было недопустимо. Считались, что любая ссора в этот день приведет к тому, что люди так и не помирятся.

Влюбленным нельзя было разлучаться в этот день. Все поездки, командировки были под запретом.

Нельзя было опаздывать куда-то, иначе весь день незаладится.

Если в этот день было свидание, то никому нельзя рассказывать о том, как оно прошло. Иначе встреча будет последней.

Приметы на 4 июля