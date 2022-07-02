Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия

продолжениеПриметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день
В это время поспевали хлеба, на которые слетались перепела

Православная церковь вспоминает 3 июля священномученика Мефодия, который, согласно преданию, жил в Малой Азии в эпоху раннего христианства. Отличался иноческим смирением, паству обучал тихо и кротко, однако был очень тверд в остаивании православия и боролся с ересью.  В 312 году язычники схватили и казнили Мефодия.

Традии и обычаи

В этот день на Руси поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Именно поэтому у охотником начинался период охоты. Каждый старался поймать (или подстрелить) хотя бы одну птицу, которая в этот день символизировала удачу и финасовое благополучие.

Охотники выслеживали добычу по приметам: если паутина носится над озимым хлебом и летают мухи, значит, птица где-то рядом. Слушали и по перепелиному свисту.

Что нельзя делать в день Мефодия

Ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами – это не к добру и чревато длительным конфликтом. Нельзя выносить из дома мусор, чтобы не навлечь на себя бедность. Нельзя поддаваться эмоциям и завидовать.

Приметы на 3 июля

  • Дождь пошел на Мефодия – будет идти еще сорок дней
  • Паук паутину плетет – к ясной погоде
  • Увидеть белого перепела – к счастью.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей