Приметы на 24 июня: что нельзя делать на Варнава Земляничника

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Строго запрещено произносить одно слово

24 июня на Руси празднуют день Варнавы Земляничника. Наши предки давно заметили, что именно с этой даты на лесных просторах появляются яркие красные ягодки земляники. Раньше именно на Варнаву люди отправлялись собирать ароматный, сладкий урожай.

Что нельзя делать 24 июня

Согласно преданиям, в эту дату нужно быть особенно внимательным к природе. Плохой приметой является срывание цветов и других растений. Если нарушить установленную традицию бережного отношения к окружающей среде, весь год можно провести в нищете и бедствиях.

Также плохой идеей будет дать старт какому-то новому делу. Считалось, что такие начинания не приведут к успеху.

Более того, лучше воздержаться даже от перемен во внешнем виде. Новая прическа или маникюр, скорее всего, окажутся неудачными.

А еще на Руси верили, что в эту дату нельзя делиться планами на будущее. Все, о чем услышат другие люди, не сможет исполниться. При этом под запретом находилось слово "хочу", "хотелось бы" и так далее.

Приметы на 24 июня

  • Зеленоватый оттенок звезд обещает знойную неделю.
  • Душные утренние часы говорят о том, что день будет пасмурным.
  • Активность уток на водоеме обещает затяжные дожди.

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