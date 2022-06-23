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24 июня на Руси празднуют день Варнавы Земляничника. Наши предки давно заметили, что именно с этой даты на лесных просторах появляются яркие красные ягодки земляники. Раньше именно на Варнаву люди отправлялись собирать ароматный, сладкий урожай.
Согласно преданиям, в эту дату нужно быть особенно внимательным к природе. Плохой приметой является срывание цветов и других растений. Если нарушить установленную традицию бережного отношения к окружающей среде, весь год можно провести в нищете и бедствиях.
Также плохой идеей будет дать старт какому-то новому делу. Считалось, что такие начинания не приведут к успеху.
Более того, лучше воздержаться даже от перемен во внешнем виде. Новая прическа или маникюр, скорее всего, окажутся неудачными.
А еще на Руси верили, что в эту дату нельзя делиться планами на будущее. Все, о чем услышат другие люди, не сможет исполниться. При этом под запретом находилось слово "хочу", "хотелось бы" и так далее.
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