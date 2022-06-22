В эту дату что чтут святого Тимофея

23 июня – важная дата для православных христиан. В этот день они вспоминают важного религиозного деятеля Тимофея, который считается заступником людей, оказавшихся в беде.



Что нельзя делать 23 июня

Наши предки верили, что в эту дату особенно активизируется нечистая сила. Считалось, что вечернее время очень важно зашторить окна. В противном случае, все счастья могло покинуть жилище.

А вот в чужие окна заглядывать не стоит – таким образом можно привлечь на себя несчастья обитателей постороннего дома.

Плохой приметы является проведение всего дня в квартире. Лучшим вариантом будет отправиться в гости к друзьям, организовать семейную прогулку или хотя бы в одиночестве посетить место массового скопления людей.

Особенно внимательным нужно быть зеркалами. В эту дату лучше минимизировать использования данного предмета. Считается, что 23 июня нечистая сила может проникнуть через зеркало в наш мир и наделать много бед.

Приметы на 23 июня

Беспокойство домашних животных говорит о том, что вскоре наступит пасмурная погода.

Птицы на улице сидят, нахохлившись, быть грозе.

Проникающие в жилища лучи света обещают всем домочадцам счастливый год.