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Известный российский астролог Павел Глоба заявил, что всех людей, родившихся под знаком Близнецы, в конце июня ждет фантастически удачный период. По его словам, им будет благоволить успех практически во всех сферах жизни.
В беседе с "МИР24" астролог рассказал, что для Близнецов в конце месяца откроется коридор возможностей. Поэтому нужно приготовиться к тому, что жизнь может кардинально поменяться.
Согласно прогнозу, изменения произойдут на личном фронте – и только в лучшую сторону. Одиночки смогут найти себе хорошую пару, если заняты поиском, а люди в отношениях смогут наладить взаимодействие со второй половинкой, после чего любовь заиграет новыми красками.
Астролог предсказал удачу в финансовой сфере. Он не исключил, что руководство может выписать премию, прибавку или дать повышение. Все деловые сделки в этот период тоже окажутся крайне полезными и эффективными.
В конце месяца Глоба посоветовал Близнецам отправиться в отдых, чтобы восстановить силы.
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