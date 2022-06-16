Для его представителей откроется коридор возможностей

Известный российский астролог Павел Глоба заявил, что всех людей, родившихся под знаком Близнецы, в конце июня ждет фантастически удачный период. По его словам, им будет благоволить успех практически во всех сферах жизни.

В беседе с "МИР24" астролог рассказал, что для Близнецов в конце месяца откроется коридор возможностей. Поэтому нужно приготовиться к тому, что жизнь может кардинально поменяться.

Согласно прогнозу, изменения произойдут на личном фронте – и только в лучшую сторону. Одиночки смогут найти себе хорошую пару, если заняты поиском, а люди в отношениях смогут наладить взаимодействие со второй половинкой, после чего любовь заиграет новыми красками.

Астролог предсказал удачу в финансовой сфере. Он не исключил, что руководство может выписать премию, прибавку или дать повышение. Все деловые сделки в этот период тоже окажутся крайне полезными и эффективными.

В конце месяца Глоба посоветовал Близнецам отправиться в отдых, чтобы восстановить силы.