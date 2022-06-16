Глоба назвал самый везучий в конце июня знак зодиака

Для его представителей откроется коридор возможностей

Известный российский астролог Павел Глоба заявил, что всех людей, родившихся под знаком Близнецы, в конце июня ждет фантастически удачный период. По его словам, им будет благоволить успех практически во всех сферах жизни.

В беседе с "МИР24" астролог рассказал, что для Близнецов в конце месяца откроется коридор возможностей. Поэтому нужно приготовиться к тому, что жизнь может кардинально поменяться. 

Согласно прогнозу, изменения произойдут на личном фронте – и только в лучшую сторону. Одиночки смогут найти себе хорошую пару, если заняты поиском, а люди в отношениях смогут наладить взаимодействие со второй половинкой, после чего любовь заиграет новыми красками.

Астролог предсказал удачу в финансовой сфере. Он не исключил, что руководство может выписать премию, прибавку или дать повышение. Все деловые сделки в этот период тоже окажутся крайне полезными и эффективными. 

В конце месяца Глоба посоветовал Близнецам отправиться в отдых, чтобы восстановить силы. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей