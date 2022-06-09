В эту дату отдают дань памяти преподобному Никите

В народе православный праздник получил название Гусятник или Полуденница. Наши предки верили, что появление отливающих золотом облаков в небесах предвещает отличный урожай хлеба. Облака называли духами хлебных полей и проводили специальные ритуалы, чтобы получить их расположение. Также наши предки возносили молитвы святому Никите, покровителю домашней птицы.



Что нельзя делать 10 июня

На Руси считалось, что в эту дату особой магической силой наделен хлеб. Отличным вариантом будет испечь хлебобулочные угощения на всю семью, а также позвать родных и близких в гости. Большой бедой может обернуться неуважительное отношение к хлебу – выброшенная в мусорное ведро краюшка обещает серьезные неприятности в течение года.

Также в эту дату не стоит обижать небогатых людей. Дурной приметой считается игнорирование просьб о помощи со стороны нищих на улице. При этом давать в долг родным и друзьям не стоит – так на весь год можно остаться без денег.

Лучше отказаться от поедания птицы. В эту дату мясоедам стоит отдать предпочтение сытным угощениям из свинины или говядины.

Приметы на 10 июня

Появившиеся на улицах ящерицы и толпы насекомых обещают ухудшение погоды.

Осиный рой говорит о том, что лето будет теплым.

Тихая, безветренная погода предвещает хороший урожай.