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Астролог Тамара Глоба составила гороскоп для представителей всех знаков зодиака на июнь. По ее словам, четыре представителя зодиакального круга могут поджидать различные проблемы, к которым лучше подготовиться заранее. Это коснется Раков, Львов, Весов и Скорпионов. Ее слова приводит StarHit.
Для Раков месяц окажется благополучным в карьерном плане. Отношения с людьми будут складываться хорошо. Трудности поджидают в дороге и путешествиях. Астролог рекомендует быть внимательней в поездках с середины июня и до конца месяца. Согласно прогнозу, первые и последние дни июня могут принести проблемы со здоровьем.
Львам предстоит тяжелое распутье между домом и карьерой. На профессиональном поприще ждут успех, однако это повлечет за собой проблемы с близкими. Нужно будет сделать выбор. Звезды не советуют доверять окружающим, поскольку риск оказаться обманутым крайне высок.
Июнь сулит Весам быстрые изменения в жизни – все это ударит по вашим накоплениям и денежному притоку. Сложный период будет и в личных отношениях. Со второй половины месяца ситуация станет постепенно налаживаться.
Скорпионов ждут серьезные ссоры с окружающими. Глоба указывает, что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация, которая скажется на вашем здоровье, планах и личных делах. В это время будет крайне важно беречь собственный организм.
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