Месяц в целом обещает дать легкую передышку от глобальных проблем

Астролог Тамара Глоба составила гороскоп для представителей всех знаков зодиака на июнь. По ее словам, четыре представителя зодиакального круга могут поджидать различные проблемы, к которым лучше подготовиться заранее. Это коснется Раков, Львов, Весов и Скорпионов. Ее слова приводит StarHit.

Для Раков месяц окажется благополучным в карьерном плане. Отношения с людьми будут складываться хорошо. Трудности поджидают в дороге и путешествиях. Астролог рекомендует быть внимательней в поездках с середины июня и до конца месяца. Согласно прогнозу, первые и последние дни июня могут принести проблемы со здоровьем.

Львам предстоит тяжелое распутье между домом и карьерой. На профессиональном поприще ждут успех, однако это повлечет за собой проблемы с близкими. Нужно будет сделать выбор. Звезды не советуют доверять окружающим, поскольку риск оказаться обманутым крайне высок.

Июнь сулит Весам быстрые изменения в жизни – все это ударит по вашим накоплениям и денежному притоку. Сложный период будет и в личных отношениях. Со второй половины месяца ситуация станет постепенно налаживаться.

Скорпионов ждут серьезные ссоры с окружающими. Глоба указывает, что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация, которая скажется на вашем здоровье, планах и личных делах. В это время будет крайне важно беречь собственный организм.