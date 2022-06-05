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Православная церковь вспоминает 6 июня преподобного Симеона Столпника, жившего в VI веке и обладавшего даром исцеления слепых, воскрешения мертвых и изгнания из душ нечистой силы.
День этот точно не подходил для грустных мыслей и уныния, которые могли поспособствовать появлению в жизни неприятностей.
Традиции и обычаи
На Руси в это время существовал обычай, когда шиповник распускал цветы. Пожилые собирали ребятишек у куста и рассказывали им байки. Считалось тогда, что так детей можно избавить от разного рода "переполохов", которые мучали детей по ночам.
Лишь знахари могли собирать в этот день шиповник для разных целебных отваров. Для остальных шиповник был неприкосновенен.
Что нелья делать в Симеонов день
Цветы на цветущем шиповнике обрывать нельзя – можно было нарваться на утрату в семье. Нельзя жаловаться на судьбу – иначе ситуация может лишь ухудшиться. Под запретом брать денежные средства взаймы, в противном случае вас обманут.
Приметы
День дождливый – к урожаю грибов.
Цветет шиповник – заморозков не будет.
Утром нет росы — днем пойдет дождь.
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