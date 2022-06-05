Приметы на 6 июня: что нельзя делать в Симеонов день

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Нельзя обрывать цветущий шиповник

Православная церковь вспоминает 6 июня преподобного Симеона Столпника, жившего в VI веке и обладавшего даром исцеления слепых, воскрешения мертвых и изгнания из душ нечистой силы.

День этот точно не подходил для грустных мыслей и уныния, которые могли поспособствовать появлению в жизни неприятностей.

Традиции и обычаи 

На Руси в это время существовал обычай, когда шиповник распускал цветы. Пожилые собирали ребятишек у куста и рассказывали им байки. Считалось тогда, что так детей можно избавить от разного рода "переполохов", которые мучали детей по ночам.

Лишь знахари могли собирать в этот день шиповник для разных целебных отваров. Для остальных шиповник был неприкосновенен.

Что нелья делать в Симеонов день

Цветы на цветущем шиповнике обрывать нельзя – можно было нарваться на утрату в семье. Нельзя жаловаться на судьбу – иначе ситуация может лишь ухудшиться. Под запретом брать денежные средства взаймы, в противном случае вас обманут.

Приметы

День дождливый – к урожаю грибов.
Цветет шиповник  – заморозков не будет.
Утром нет росы —  днем пойдет дождь.

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