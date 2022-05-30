В эту дату православные вспоминают преподобномученика Феодота

В народе православный праздник соединился с днем, который считался самым подходящим для посева овса. В итоге на Руси эту дату стали называть Федотом Овсяником. Считалось, что именно с этого периода наступает настоящий летний сезон, и холода вряд ли вернутся.



Что нельзя делать 31 мая

Незамужние девицы с особым вниманием относились к этому дню. Считалось, что если они просидят все время дома, то мужа им не видать. Поэтому девушкам стоит отправиться на прогулку.

Также дурной приметой является передача личных вещей другим людям. Если поступить наперекор поверьям, вскоре можно лишиться финансового благополучия и даже дорогостоящего имущества.

Также не рекомендуется чрезмерно торопиться. Если автобус уехал, не стоит за ним бежать. В противном случае можно растерять всю удачу.

А еще не стоит экономить. Покупки в недорогих магазинах могут накликать беду и нищету на весь год. Лучше и вовсе отказаться от приобретений в этот день.

ПримеТы на 31 мая

Рой комаров обещает знойную погоду.

Подувший с севера ветер говорит о возможных заморозках.

Громкий крик ворон предвещает ливни.

Бледная Луна говорит о приближении сильных дождей.