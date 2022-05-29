Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

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Праздник получил свое имя из-за природных капризов

На Руси 30 мая прозвали днем Свистуньи из-за того, что в эту дату часто погода менялась к худшему и приходили мощные ветра.

Наши предки считали, что именно в этот день нужно окучивать картошку и высаживать в открытый грунт рассаду томатов и баклажанов. Также в эту дату обязательным блюдом на столе должны стать пирожки с картошкой.

Что нельзя делать 30 мая

Особым почетом на Евдокию пользовалась картошка. На Руси считали, что чем больше съесть клубней, тем счастливее будет весь год. А вот макаронные изделия или кашу лучше не употреблять – дурная примета, которая обещает бедный год.

Поход на природу был под запретом. Наши предки верили, что на Свистунью лесного гуляку обязательно укусит змея.

Дурной приметой было закатить шумную вечеринку с употреблением алкоголя. Считалось, что в эту дату к пьяному человеку может прицепиться нечистая сила.

Путешествие или дальняя командировка может закончиться грабежом. Такие мероприятия лучше отложить на более благоприятное время.

Приметы на 30 мая

Считалось, что погода в эту дату определяет то, каким будет весь летний период.

Разбушевался холодный ветер – жди промозглое лето.

Стук дятла в лесу предвещал сильные дожди.

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