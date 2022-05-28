Предки считали, что именно в это время нужно васаживать огурцы

27 мая православная церковь вспоминает Исидора Блаженного , который жил в XV веке. В народе празданик прозвали Сидор-огуречник, так как имя Исидор на Руси не прижилось.

В этот день нужно был уже заниматься посадкой огурцов. Считалось, что 27 мая все заморозки уже заканчиваются, поэтому во время настоящего тепла нужно заниматься городом. На ночь для этого вывешивали на заборе мокрую тряпку – если к утреннему времени она замерзала, значит, сажать огурцы было еще рано.

Традиции и обычаи

Обязательно нужно переодеться после обеда и отогнать в сторону все дурные мысли с плохим настроением. Весь день расхаживать в одной и той же одежде нельзя. В противном случае можно нагнать на себя злых духов.

Что нельзя делать в день Сидора-огуречника

Ни в коем случае нельзя ругаться с покупателями, если вы работаете продавцом. В противном случае весь товар пропадет, а покупателей вы так и не увидите. Нельзя также решать проблемы напролом – вместо этого необходимо искать компромиссы. В противном случае вы нарветесь на ругань и ссоры.

Приметы на 27 мая