В эту дату вспоминают житие блаженного Исидора

Важный для православных праздник в народе получил название Сидор-огуречник. Также эту дату в народе называют Сидор-бокогрей. Дело в том, что в этот день начинали высаживать рассаду хрустящих огурчиков. Второе название появилось из-за того, что наши предки считали: именно в этот день приходит настоящее летнее тепло.

Что нельзя делать 27 мая

Эта дата оказывает серьезное влияние на будущий урожай. Категорически запрещается устраивать разборки на базарах и в магазинах. В противном случае весь урожай пропадет.

Также наши предки верили, что на Сидора-огуречника нельзя спать двум людям на одной подушке. Это могло привести к проблемам с принятием решений.

А еще на Руси опасались весь день проходить в одном и том же одеянии. Считалось, что отказ от перемены одежды может привести к тому, что к человеку прицепится нечистая сила, которая будет сопровождать его несколько месяцев.

Приметы на 27 мая

Погожий весенний денек обещает отличный урожай огурчиков.

Если днем похолодало, все лето будет сырым.

Плотный утренний туман обещает богатый урожай с фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Внезапный крик домашнего животного предвещает получение дурных вестей.